Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, организованном в Москве по случаю Дня памяти и скорби, 22 июня. Лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как передаёт РИА Новости, впоследствии Путин также возложил цветы на аллее Городов-Героев.

Участие в мероприятии приняли в том числе глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Минобороны России в преддверии 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Также, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.

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