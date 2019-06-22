Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, организованном в Москве по случаю Дня памяти и скорби, 22 июня. Лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как передаёт РИА Новости, впоследствии Путин также возложил цветы на аллее Городов-Героев.

Участие в мероприятии приняли в том числе глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Минобороны России в преддверии 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Также, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.