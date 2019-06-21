В ЦОДД дали рекомендации жителям Москвы в связи с жарой

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В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) дали несколько рекомендаций столичным автолюбителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.
В ЦОДД дали рекомендации жителям Москвы в связи с жарой
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Так, в ЦОДД отметили, что в пятницу, 21 июня, час пик ожидается раньше обычного.

«Если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль... И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ж/д) — на улице +33 °С», — добавили в организации.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о 32-градусной жаре в городе. 

В свою очередь, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.

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