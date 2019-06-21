В ЦОДД дали рекомендации жителям Москвы в связи с жарой

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) дали несколько рекомендаций столичным автолюбителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Так, в ЦОДД отметили, что в пятницу, 21 июня, час пик ожидается раньше обычного.

В этот знойный пятничный день мы:

1. напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20;

2. просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ЖД) - на улице +33°. pic.twitter.com/TbjwveNxrB — ЦОДД (@gucodd) 21 июня 2019 г.

«Если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль... И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ж/д) — на улице +33 °С», — добавили в организации.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о 32-градусной жаре в городе.

В свою очередь, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.