В ЦОДД дали рекомендации жителям Москвы в связи с жарой
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Так, в ЦОДД отметили, что в пятницу, 21 июня, час пик ожидается раньше обычного.
В этот знойный пятничный день мы:— ЦОДД (@gucodd) 21 июня 2019 г.
1. напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20;
2. просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ЖД) - на улице +33°. pic.twitter.com/TbjwveNxrB
«Если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль... И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ж/д) — на улице +33 °С», — добавили в организации.
Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о 32-градусной жаре в городе.
В свою очередь, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.