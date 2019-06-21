В МЧС предупредили о 32-градусной жаре в Москве

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В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о 32-градусной жаре в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В МЧС предупредили о 32-градусной жаре в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По прогнозам синоптиков Росгидромет днём 21 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30... +32 °С», — говорится в тексте.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты рекомендуют жителям Москвы соблюдать меры предосторожности, а также пить больше воды и надевать светлую одежду.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.

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