В МЧС предупредили о 32-градусной жаре в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромет днём 21 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30... +32 °С», — говорится в тексте.
В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты рекомендуют жителям Москвы соблюдать меры предосторожности, а также пить больше воды и надевать светлую одежду.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.