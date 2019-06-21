Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в эти выходные в Москве.

«В выходные мы ожидаем прохождения атмосферного фронта, который умерит жару. Днём в субботу +31…+33 °С. В воскресенье ожидается небольшое похолодание — +25…+27 °С», — сказал Цыганков.

Синоптик отметил, что среднесуточная температура на этой неделе была на 7 °С выше нормы, но к четвергу следующей недели столбики термометров опустятся до нормы.

«В понедельник +24…+26 °С. Во вторник +18…+23 °С. В среду и четверг ожидается +17…+22 °С», — сообщил он.

Ранее МЧС предупредило о 32-градусной жаре в Москве.