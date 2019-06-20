В Ярославской области в кювет съехал автобус с 20 пассажирами

Автобус, пассажирами которого были 20 человек, съехал в кювет на одной из трасс Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл в Ярославском районе.

«По предварительной информации, автобус «ПАЗ» под управлением мужчины 1996 года рождения совершил съезд в кювет без опрокидывания. В автобусе находились около 20 человек», — говорится в тексте.

В результате ЧП пострадала кондуктор. По факту ДТП следователи начали проверку.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.