В Челябинской области завели дело по факту ДТП с двумя погибшими
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Статья — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц».
Расследование находится на контроле в прокуратуре Златоуста.
Во время проверки выяснилось, что водитель бензовоза, в который врезался рейсовый КАВЗ, не имел путевого листа. Перед рейсом тягач Scania не проходил техосмотр, а сам водитель — освидетельствование медиков.
«Водитель автобуса не убедился в безопасности выезда с второстепенной дороги на главную и последующего поворота влево на Челябинск», — уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что госпитализированы водитель автобуса и четверо пассажиров, включая ребёнка.
«ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге заявили о снижении числа погибших в результате ДТП в 2018 году.