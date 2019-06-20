В Челябинской области завели дело по факту ДТП с двумя погибшими

В Челябинской области завели уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Статья — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц».

Расследование находится на контроле в прокуратуре Златоуста.

Во время проверки выяснилось, что водитель бензовоза, в который врезался рейсовый КАВЗ, не имел путевого листа. Перед рейсом тягач Scania не проходил техосмотр, а сам водитель — освидетельствование медиков.

«Водитель автобуса не убедился в безопасности выезда с второстепенной дороги на главную и последующего поворота влево на Челябинск», — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что госпитализированы водитель автобуса и четверо пассажиров, включая ребёнка.

«ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге заявили о снижении числа погибших в результате ДТП в 2018 году.