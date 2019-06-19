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При столкновении автобуса и грузовика под Златоустом погибли два человека

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Пассажирский автобус и грузовик столкнулись возле Златоуста в Челябинской области, погибли двое пассажиров автобуса, госпитализированы пять человек.
При столкновении автобуса и грузовика под Златоустом погибли два человека
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автобуса, выезжая из Златоуста по второстепенной дороге, не уступил проезд грузовому автомобилю с прицепом. На месте происшествия погибли пассажиры автобуса — мужчина и женщина», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного ГИБДД.

Госпитализированы водитель автобуса и четверо пассажиров, включая ребёнка.

Выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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