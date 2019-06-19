При столкновении автобуса и грузовика под Златоустом погибли два человека
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель автобуса, выезжая из Златоуста по второстепенной дороге, не уступил проезд грузовому автомобилю с прицепом. На месте происшествия погибли пассажиры автобуса — мужчина и женщина», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного ГИБДД.
Госпитализированы водитель автобуса и четверо пассажиров, включая ребёнка.
Выясняются обстоятельства ЧП.
Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.