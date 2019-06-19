В ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье пострадали семь человек

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе М-4 «Дон» на территории Московской области, пострадали семь человек.

«На 25-м километре трассы М-4 рейсовый автобус совершил столкновение со стоявшей в среднем ряду машиной «Газель», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса и два водителя.

19 июня пассажирский автобус и грузовик столкнулись возле Златоуста в Челябинской области, погибли двое пассажиров автобуса, госпитализированы пять человек.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.