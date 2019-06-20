Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении закон о расселении коммуналок в домах-памятниках
- РИА Новости
«Расселять в принудительном порядке жильцов из коммуналок никто не будет. Это желание каждого», — говорится в документе.
Из законопроекта следует, что освободившиеся квартиры город будет передавать инвесторам.
В настоящее время в коммунальных квартирах в Петербурге проживают около 230 тыс. семей. Из них 81 тыс. входит в число нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» передавало, что в Калининграде проверят сообщения о нарушении прав жителей аварийного дома.