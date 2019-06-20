Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении закон о расселении коммуналок в домах-памятниках

Короткая ссылка
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, позволяющий сохранить многоквартирные дома со статусом объекта культурного наследия и расселить расположенные там коммунальные квартиры. Об этом сообщает kp.ru.
Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении закон о расселении коммуналок в домах-памятниках
  • РИА Новости

«Расселять в принудительном порядке жильцов из коммуналок никто не будет. Это желание каждого», — говорится в документе.

Из законопроекта следует, что освободившиеся квартиры город будет передавать инвесторам.

В настоящее время в коммунальных квартирах в Петербурге проживают около 230 тыс. семей. Из них 81 тыс. входит в число нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» передавало, что в Калининграде проверят сообщения о нарушении прав жителей аварийного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить