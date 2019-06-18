В Калининграде проверят сообщения о нарушении прав жителей аварийного дома

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В Калининграде проверят сообщения средств массовой информации о нарушении прав граждан, проживающих в аварийном доме. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининграде проверят сообщения о нарушении прав жителей аварийного дома
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Утверждается, что жильцы не могут добиться расселения, а обращения в различные инстанции не дали результатов.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опросят должностных лиц, истребуют необходимую документацию, в том числе в органе местного самоуправления, касающуюся данного жилого фонда», — говорится на сайте регионального следственного управления СК России.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что за пять лет Курганская область получит из федеральной казны 2,2 млрд рублей, предназначенных для расселения из аварийного фонда.

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