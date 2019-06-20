Путин прокомментировал закон о суверенном интернете

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал принятый в апреле закон о суверенном интернете.
Путин прокомментировал закон о суверенном интернете
  • Reuters

«Речь совсем не идёт о каких-то ограничениях в интернете... Мы должны обеспечить надёжное функционирование Рунета — российского сегмента интернета. Вот на что направлен этот закон, только на это», — пояснил он, подчеркнув, что введение каких-либо дополнительных ограничений в данной ситуации не планируется.

Как уточнил Путин, закон призван обеспечить суверенность российского интернета, а также «возможность там работать».

16 апреля Государственная дума приняла законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

22 апреля Совет Федерации одобрил документ.

Подробнее о сути закона — в материале RT.

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