Путин прокомментировал закон о суверенном интернете
- Reuters
«Речь совсем не идёт о каких-то ограничениях в интернете... Мы должны обеспечить надёжное функционирование Рунета — российского сегмента интернета. Вот на что направлен этот закон, только на это», — пояснил он, подчеркнув, что введение каких-либо дополнительных ограничений в данной ситуации не планируется.
Как уточнил Путин, закон призван обеспечить суверенность российского интернета, а также «возможность там работать».
16 апреля Государственная дума приняла законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
22 апреля Совет Федерации одобрил документ.
Подробнее о сути закона — в материале RT.