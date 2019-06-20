Путин ответил на вопрос о границах своего терпения

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что чувствует в тех случаях, когда его поручения не выполняются.
Путин ответил на вопрос о границах своего терпения
  • Reuters

«Вы знаете, дело не в границах терпения, дело в том, что нужно добиться результата. Я уже много раз отвечал на вопросы подобного рода. Самое простое в моём положении — махать шашкой, выгонять, увольнять, выносить строгие выговоры. Это тоже когда-то нужно делать в отношении каких-то вопиющих случаев. Но если кто-то чего-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина», — сказал он.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией в России.

В частности, лидер отметил, что число преступлений коррупционной направленности в настоящее время в стране снижается. При этом он добавил, что, «когда узнаёшь о (украденных. — RT) миллиардах, просто нет слов печатных».

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