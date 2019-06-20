Call-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атаке

Call-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.

«Коллеги, для начала скажу, что наш call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим связаны. Но мы смогли её отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки», — рассказала одна из ведущих мероприятия.

По её словам, число обращений к президенту в настоящее время «приближается к 2 млн».

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в стране.