В Курской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
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Во вторник, 18 июня, в службу спасения поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета в Поныровском районе. На место прибыли группа спецработ региональной аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции.
45-миллиметровый артиллерийский снаряд и граната РГД-33 вывезены на полигон для обезвреживания.
ГУ МЧС России по региону напоминает, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует обращаться в службу спасения «112».
Ранее сообщалось, что в Курской области обезвредили пять боеприпасов времён войны.
«Невские новости» передавали, что в Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён войны.