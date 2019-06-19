В Курской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

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В Курской области обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Курской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
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Во вторник, 18 июня, в службу спасения поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета в Поныровском районе. На место прибыли группа спецработ региональной аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции.

45-миллиметровый артиллерийский снаряд и граната РГД-33 вывезены на полигон для обезвреживания.

ГУ МЧС России по региону напоминает, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует обращаться в службу спасения «112».

Ранее сообщалось, что в Курской области обезвредили пять боеприпасов времён войны.

«Невские новости» передавали, что в Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён войны.

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