В Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён войны
- РИА Новости
Все боеприпасы — 76-миллиметровые артиллерийские снаряды. Их изъяли сапёры.
Также стало известно, что в Волгоградской области обезвредили около 30 снарядов времён войны. Об этом информирует телеканал «Звезда».
Боеприпасы найдены у монументы павшим героям на Лысой горе, которая была стратегической высотой во время Сталинградской битвы.
Работы по разминированию провели представители Южного военного округа. С начала года они обезвредили более 600 боеприпасов различного калибра.
Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили 11 авиабомб времён войны.