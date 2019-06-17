В Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён войны

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На территории Балтийска за сутки обнаружили 19 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.
В Калининградской области нашли 19 боеприпасов времён войны
  • РИА Новости

Все боеприпасы — 76-миллиметровые артиллерийские снаряды. Их изъяли сапёры.

Также стало известно, что в Волгоградской области обезвредили около 30 снарядов времён войны. Об этом информирует телеканал «Звезда».

Боеприпасы найдены у монументы павшим героям на Лысой горе, которая была стратегической высотой во время Сталинградской битвы.

Работы по разминированию провели представители Южного военного округа. С начала года они обезвредили более 600 боеприпасов различного калибра.

Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили 11 авиабомб времён войны.

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