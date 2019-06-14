В Севастополе уничтожили 11 авиабомб времён Великой Отечественной войны

Сотрудники МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили 11 авиабомб времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Вес боеприпасов — от 2,5 до 250 кг», — рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсен Смаилов.

Он отметил, что в работе с авиабомбами были задействованы пять человек личного состава.

5 июня в Севастополе обезвредили 250-килограммовую авиабомбу.

Ранее URA.RU сообщало, что боевую гранату нашли на берегу реки Туры в Тюменской области.