В Севастополе уничтожили 11 авиабомб времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Вес боеприпасов — от 2,5 до 250 кг», — рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсен Смаилов.
Он отметил, что в работе с авиабомбами были задействованы пять человек личного состава.
5 июня в Севастополе обезвредили 250-килограммовую авиабомбу.
Ранее URA.RU сообщало, что боевую гранату нашли на берегу реки Туры в Тюменской области.