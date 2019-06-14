В Севастополе уничтожили 11 авиабомб времён Великой Отечественной войны

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Сотрудники МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили 11 авиабомб времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе уничтожили 11 авиабомб времён Великой Отечественной войны
  • © Севастополь МЧС

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Вес боеприпасов — от 2,5 до 250 кг», — рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсен Смаилов.

Он отметил, что в работе с авиабомбами были задействованы пять человек личного состава.

5 июня в Севастополе обезвредили 250-килограммовую авиабомбу.

Ранее URA.RU сообщало, что боевую гранату нашли на берегу реки Туры в Тюменской области.

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