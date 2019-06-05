В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
«Тип взрывателя допускал перевозку. Для дальнейшего уничтожения боеприпас решено было транспортировать с места обнаружения. Однако сложность была в том, что рядом, по улице Сенявина, расположены жилые многоквартирные дома», — рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсен Смаилов.
В ноябре 2018 года под Севастополем также были уничтожены две авиабомбы.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.