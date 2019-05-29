В Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда

В Оренбургской области уничтожили два артиллерийских снаряда. Об этом сообщает RIA56.

Боеприпасы были найдены в районе посёлков Черноречье и Дедуровка. На место выезжали взрывотехники ОМОНа регионального управления Росгвардии.

Специалисты обезвредили снаряды, соблюдая меры безопасности.

Также стало известно, что в Калининградской области уничтожили десять взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. 80-миллиметровые миномётные мины были найдены на территории посёлка Отважное.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны.