В Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда
- РИА Новости
Боеприпасы были найдены в районе посёлков Черноречье и Дедуровка. На место выезжали взрывотехники ОМОНа регионального управления Росгвардии.
Специалисты обезвредили снаряды, соблюдая меры безопасности.
Также стало известно, что в Калининградской области уничтожили десять взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. 80-миллиметровые миномётные мины были найдены на территории посёлка Отважное.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны.