На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны

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В районе Ленинградского шоссе на севере Москвы при проведении земляных работ обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны
  • РИА Новости

«Была вызвана группа разминирования центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Отмечается, что после осмотра и проведения необходимых подготовительных мероприятий не представляющие опасность для населения боеприпасы будут вывезены на полигон для дальнейшей утилизации.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области обезвредили две авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны.

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