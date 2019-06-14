В Курской области обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
13 июня в службу спасения обратились поисковики. На место выехали специалисты аварийно-спасательной службы региона и полицейские.
Изъяты авиабомба, две миномётные мины и две гранаты. Их вывезли на полигон для уничтожения.
Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу спасения.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.