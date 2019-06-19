Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний Госдумы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства», — заявил политик.
Впоследствии Жириновский привёл в качестве примера несколько стран, в которых подобные меры «принимаются без всяких ограничений».
«Я в качестве протеста покидаю зал», — заключил он.
В апреле Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим основному закону государства решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.