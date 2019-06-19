Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседаний Государственной думы после отказа коллег принять законопроект, представленный возглавляемой им партией, об упрощении получения российского гражданства иностранцами русского происхождения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства», — заявил политик.

Впоследствии Жириновский привёл в качестве примера несколько стран, в которых подобные меры «принимаются без всяких ограничений».

«Я в качестве протеста покидаю зал», — заключил он.

В апреле Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим основному закону государства решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.