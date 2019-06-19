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Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний Госдумы

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседаний Государственной думы после отказа коллег принять законопроект, представленный возглавляемой им партией, об упрощении получения российского гражданства иностранцами русского происхождения.
Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний Госдумы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства», — заявил политик.

Впоследствии Жириновский привёл в качестве примера несколько стран, в которых подобные меры «принимаются без всяких ограничений».

«Я в качестве протеста покидаю зал», — заключил он. 

В апреле Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим основному закону государства решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

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