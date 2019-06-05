Захарова пошутила над «столкновением» Жириновского с журналисткой из США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Захарова пошутила над «столкновением» Жириновского с журналисткой из США
  • РИА Новости

«Наконец Джилл Догерти нашла в Москве человека, который «вмешивался» в американские выборы и делал это с душой», — иронично отметила дипломат.

Свою публикацию она разместила в соцсети в ответ на сообщение журналистки о встрече с политиком.

Как отмечает РИА Новости, Догерти много лет работала на телеканале CNN, который известен репортажами о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

Ранее Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «вмешательства» России в американские выборы заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Министерства юстиции США.

Как отмечали в МИД России, в опубликованном докладе спецпрокурора нет ни одного доказательства «причастности» Москвы к ходу президентской гонки в США.

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