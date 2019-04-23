Жириновский прокомментировал решение КС Латвии по ситуации с русскими школами

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Жириновский прокомментировал решение КС Латвии по ситуации с русскими школами
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Теперь, когда население Латвии уезжает из страны, когда её готовят к заселению беженцами с Ближнего Востока, когда Брюссель запрещает латвийское производство, быть постоянным раздражителем для России — это единственная функция этого государства», — сказал он в беседе с ФАН

По его словам, «в конце концов, этим они лишь обрекают сами себя на прозябание в будущем».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал решение Конституционного суда Латвии.

В начале марта депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал заявление президента Латвии Раймондса Вейониса о том, что европейским странам необходимо объединиться для «сдерживания» России.

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