В Госдуме оценили решение КС Латвии по ситуации с русскими школами

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
В Госдуме оценили решение КС Латвии по ситуации с русскими школами
  • © Сергей Мелконов
  • РИА Новости

«Та реформа, которую начали проводить несколько лет назад — следующий этап и его реализация приведёт к исчезновению среднего образования на русском языке в Латвии. Нет никакого удивления или неожиданности в том, что Конституционный суд страны принял подобное решение. Безусловно, у русских в Латвии остаётся путь апелляции к Евросоюзу и Европарламенту. Хотя и здесь есть сомнения в том, что ЕС и ЕП пойдут навстречу русской общине», — сказал депутат.

По мнению Затулина, в Латвии осуществляются наступления на всех, кто хоть в какой-то мере занимает отличающуюся от официальной точку зрения по русскоязычному образованию.

Ранее Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить