В Госдуме оценили решение КС Латвии по ситуации с русскими школами

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

«Та реформа, которую начали проводить несколько лет назад — следующий этап и его реализация приведёт к исчезновению среднего образования на русском языке в Латвии. Нет никакого удивления или неожиданности в том, что Конституционный суд страны принял подобное решение. Безусловно, у русских в Латвии остаётся путь апелляции к Евросоюзу и Европарламенту. Хотя и здесь есть сомнения в том, что ЕС и ЕП пойдут навстречу русской общине», — сказал депутат.

По мнению Затулина, в Латвии осуществляются наступления на всех, кто хоть в какой-то мере занимает отличающуюся от официальной точку зрения по русскоязычному образованию.

Ранее Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.