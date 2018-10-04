В ОДКБ призвали дать оценку политике Латвии в отношении русскоязычного населения

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Марианна Чурсина
Член постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что мировая общественность должна дать оценку политике латвийских властей в отношении русскоязычного населения.
В ОДКБ призвали дать оценку политике Латвии в отношении русскоязычного населения
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«В настоящее время русскоязычное население Латвии составляет более 600 тыс. жителей. Это население целого государства, такого как, например, Черногория. И оно сегодня лишается права на получение образования на родном языке», — сказала она.

Ковитиди подчеркнула, что «антидемократические действия» латвийских властей требуют «соответствующих мер внешнеполитического реагирования».

«Латвия нарушает собственные международные обязательства. Сейм принял дискриминационные поправки в закон об общем образовании и закон об образовании, которые вступят в силу уже с 1 января 2019 года, тем самым грубо преступает фундаментальные и основополагающие права человека», — заключила она.

4 октября в Санкт-Петербурге открылось заседание постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.

В рамках встречи обсуждалась тема о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии, одним из которых является русский.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.

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