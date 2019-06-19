Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такая задача сформулирована в докладе Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

По информации издания, в документе говорится о переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

Ожидается, что это поможет решить проблему списывания.

Специалисты считают, что схожие технологии можно будет использовать и при проведении школьных олимпиад.

В настоящее время экзамены сдаются письменно. Работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развёрнутые ответы — эксперты.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала НСН о мерах по борьбе с низкой подготовкой учителей к Единому государственному экзамену.

8 июня были представлены его первые результаты.