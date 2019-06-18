В Совфеде рассказали о мерах по борьбе с низкой подготовкой учителей к ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН рассказала о мерах по борьбе с низкой подготовкой учителей к Единому государственному экзамену.

По данным Рособрнадзора, 15—20% преподавателей имеют недостаточный для выполнения работы ЕГЭ уровень предметной подготовки. У 50% обнаружен невысокий уровень методической подготовки, у 80% — слабый уровень владения приёмами объективного оценивания результатов обучения, заявила сенатор.

«Важно уважение к учителю. Иногда не вина учителя, а его беда, что где-то наши программы подготовки педагогов немного запаздывают за требованиями времени», — отметила Гумерова.

По её словам, нужно помогать учителям, потому что они пришли в школу по зову сердца.

Как считает сенатор, результаты будут, если сказать, что есть потенциал, возможности, что выявили слабые и сильные стороны.

Ранее Newinform сообщал, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.