Руководству больницы Альметьевска внесено представление из-за медкарт на свалке

Короткая ссылка
В Татарстане прокуратура подвела итоги проверки из-за выброшенных на свалку в Альметьевске медицинских карт.
Руководству больницы Альметьевска внесено представление из-за медкарт на свалке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время», ссылаясь на городскую прокуратуру.

В адрес руководства больницы вынесено представление с требованием наказать сотрудников, по вине которых медкарты пациентов оказались на свалке.

Отмечается, в 2017 году во время капремонта здания больницы документы спустили на первый этаж, где по невнимательности их забрали и выкинули вместе со строительным мусором.

В настоящий момент все документы вернули обратно в ЦРБ.

Ранее издание «Сусанин» сообщало, что Минздрав Удмуртии проверит информацию о свалке пробирок с кровью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить