Руководству больницы Альметьевска внесено представление из-за медкарт на свалке
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время», ссылаясь на городскую прокуратуру.
В адрес руководства больницы вынесено представление с требованием наказать сотрудников, по вине которых медкарты пациентов оказались на свалке.
Отмечается, в 2017 году во время капремонта здания больницы документы спустили на первый этаж, где по невнимательности их забрали и выкинули вместе со строительным мусором.
В настоящий момент все документы вернули обратно в ЦРБ.
Ранее издание «Сусанин» сообщало, что Минздрав Удмуртии проверит информацию о свалке пробирок с кровью.