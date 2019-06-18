Руководству больницы Альметьевска внесено представление из-за медкарт на свалке

В Татарстане прокуратура подвела итоги проверки из-за выброшенных на свалку в Альметьевске медицинских карт.

Об этом сообщает «Реальное время», ссылаясь на городскую прокуратуру.

В адрес руководства больницы вынесено представление с требованием наказать сотрудников, по вине которых медкарты пациентов оказались на свалке.

Отмечается, в 2017 году во время капремонта здания больницы документы спустили на первый этаж, где по невнимательности их забрали и выкинули вместе со строительным мусором.

В настоящий момент все документы вернули обратно в ЦРБ.

Ранее издание «Сусанин» сообщало, что Минздрав Удмуртии проверит информацию о свалке пробирок с кровью.