Минздрав Удмуртии проверит информацию о свалке пробирок с кровью

Минздрав Удмуртии проверит появившуюся в интернете информацию о свалке пробирок с кровью в Ижевске.

Об этом сообщило интернет-издание «Сусанин».

«В больницах, подведомственных Министерству здравоохранения УР, начата служебная проверка», — отметили в Минздраве.

Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что в овраге у дома №59 по улице Ленина в Ижевске нашли свалку пробирок с кровью и иглами.

В мае прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждений здравоохранения Хакасии.

По данным URA.RU, в мае в Свердловской области завели дело из-за нарушений в больнице требований для обслуживания инвалидов.