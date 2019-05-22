В Свердловской области завели дело из-за нарушений в больнице требований для обслуживания инвалидов
- РИА Новости
Поводом для проверки послужило видео, опубликованное в соцсетях. Утверждалось, что в медицинском учреждении не работает подъёмник.
Первая жалоба на обслуживание инвалидов в травмпункте поступила в прокуратуру в 2015 году. Тогда в больнице не было сотрудников, обученных работе с подъёмником. Теперь в штате есть специальный персонал, но никто не допущен к работе.
«На протяжении длительного промежутка времени в действиях руководителя ГБУЗ СО «Городская больница Первоуральска» усматривается уклонение от исполнения требований законодательства к обеспечению условий для доступа маломобильных групп населения к объекту здравоохранения», — отметили в пресс-службе.
Теперь прокуратура возбудила административное дело против главврача.
Кроме того, главе регионального Минздрава внесено представление с требованием устранить найденные нарушения, передаёт TagilCity.ru.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки.