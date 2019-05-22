В Свердловской области завели дело из-за нарушений в больнице требований для обслуживания инвалидов

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Прокуратура Свердловской области обнаружила нарушения в работе травмпункта Первоуральской городской больницы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Свердловской области завели дело из-за нарушений в больнице требований для обслуживания инвалидов
  • РИА Новости

Поводом для проверки послужило видео, опубликованное в соцсетях. Утверждалось, что в медицинском учреждении не работает подъёмник.

Первая жалоба на обслуживание инвалидов в травмпункте поступила в прокуратуру в 2015 году. Тогда в больнице не было сотрудников, обученных работе с подъёмником. Теперь в штате есть специальный персонал, но никто не допущен к работе.

«На протяжении длительного промежутка времени в действиях руководителя ГБУЗ СО «Городская больница Первоуральска» усматривается уклонение от исполнения требований законодательства к обеспечению условий для доступа маломобильных групп населения к объекту здравоохранения», — отметили в пресс-службе.

Теперь прокуратура возбудила административное дело против главврача.

Кроме того, главе регионального Минздрава внесено представление с требованием устранить найденные нарушения, передаёт TagilCity.ru.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки.

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