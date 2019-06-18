В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в вузы

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова о внедрении системы поступления в вузы через интернет.
В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в вузы
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«Уже сегодня наши учащиеся, студенты получают дистанционное онлайн-образование, свидетельства и другие вещи. Работа с документами — минутное дело. Также можно реализовать идею онлайн-поступления через интернет с помощью оригинальных структур Минобрнауки», —  заявил депутат.

Он отметил, что введение онлайн-поступления — ещё один шаг на пути к упрощению организации работы с документами.

«В нашей стране один из самых удобных форматов дистанционной работы с документами, мы входим в топ-5 по всему миру», —  добавил Чернышов.

Ранее заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов рассказал о том, что с 2021 года абитуриенты могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

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