В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в вузы
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«Уже сегодня наши учащиеся, студенты получают дистанционное онлайн-образование, свидетельства и другие вещи. Работа с документами — минутное дело. Также можно реализовать идею онлайн-поступления через интернет с помощью оригинальных структур Минобрнауки», — заявил депутат.
Он отметил, что введение онлайн-поступления — ещё один шаг на пути к упрощению организации работы с документами.
«В нашей стране один из самых удобных форматов дистанционной работы с документами, мы входим в топ-5 по всему миру», — добавил Чернышов.
Ранее заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов рассказал о том, что с 2021 года абитуриенты могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.