В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в вузы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова о внедрении системы поступления в вузы через интернет.

«Уже сегодня наши учащиеся, студенты получают дистанционное онлайн-образование, свидетельства и другие вещи. Работа с документами — минутное дело. Также можно реализовать идею онлайн-поступления через интернет с помощью оригинальных структур Минобрнауки», — заявил депутат.

Он отметил, что введение онлайн-поступления — ещё один шаг на пути к упрощению организации работы с документами.

«В нашей стране один из самых удобных форматов дистанционной работы с документами, мы входим в топ-5 по всему миру», — добавил Чернышов.

Ранее заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов рассказал о том, что с 2021 года абитуриенты могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.