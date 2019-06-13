В Минобнауки рассказали о планах внедрения системы цифровых дипломов

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Российские вузы планируют к 2021 году перейти на систему выдачи электронных дипломов для борьбы с фальсификацией документов об образовании, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ожидается, что в 2019 году систему испытают в пяти университетах, а в 2020 году — ещё в 15 высших учебных заведениях.

Электронный диплом станет частью цифрового портфолио выпускника, где будут указаны практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации. 

По замыслу авторов идеи, электронный диплом может стать аналогом резюме, доступ к которому смогут получить и потенциальные работодатели.

В конце апреля Министерство науки и высшего образования России назвало целевое обучение наиболее эффективным способом трудоустройства выпускников вузов.

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