В Минобнауки рассказали о планах внедрения системы цифровых дипломов

Российские вузы планируют к 2021 году перейти на систему выдачи электронных дипломов для борьбы с фальсификацией документов об образовании, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ожидается, что в 2019 году систему испытают в пяти университетах, а в 2020 году — ещё в 15 высших учебных заведениях.

Электронный диплом станет частью цифрового портфолио выпускника, где будут указаны практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации.

По замыслу авторов идеи, электронный диплом может стать аналогом резюме, доступ к которому смогут получить и потенциальные работодатели.

В конце апреля Министерство науки и высшего образования России назвало целевое обучение наиболее эффективным способом трудоустройства выпускников вузов.