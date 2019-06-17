Экс-глава Рособрнадзора оценил ситуацию с получением 0 баллов на ЕГЭ

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Анна Лушникова
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов прокомментировал в разговоре с RT сообщения о том, что в Астрахани ученик одной из школ получил 0 баллов за ЕГЭ из-за «неправильной ручки».
Экс-глава Рособрнадзора оценил ситуацию с получением 0 баллов на ЕГЭ
  • РИА Новости

«Раньше было жёсткое правило, все дети получали ручки именно там, где они сдавали экзамен, в пункте проведения ЕГЭ. Всё зависит от софта и сканеров, которые используются в пунктах проведения, от их спецификации. Но они работают с определёнными типами пасты», — сказал он.

По словам экс-главы Рособрнадзора, именно пункты проведения Единого госэкзамена должны предоставлять выпускникам авторучки.

«Ученики должны пользоваться тем, что им выдали на экзамене. Если же ручки не предоставляют, то должна быть инструкция о том, какие из них можно использовать. Относительно работы этого ученика необходимо создать комиссию, которая проверит правильность выполнения и занесёт всё в базу данных», — считает Болотов.

Ранее директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.

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