Экс-глава Рособрнадзора оценил ситуацию с получением 0 баллов на ЕГЭ
- РИА Новости
«Раньше было жёсткое правило, все дети получали ручки именно там, где они сдавали экзамен, в пункте проведения ЕГЭ. Всё зависит от софта и сканеров, которые используются в пунктах проведения, от их спецификации. Но они работают с определёнными типами пасты», — сказал он.
По словам экс-главы Рособрнадзора, именно пункты проведения Единого госэкзамена должны предоставлять выпускникам авторучки.
«Ученики должны пользоваться тем, что им выдали на экзамене. Если же ручки не предоставляют, то должна быть инструкция о том, какие из них можно использовать. Относительно работы этого ученика необходимо создать комиссию, которая проверит правильность выполнения и занесёт всё в базу данных», — считает Болотов.
Ранее директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.