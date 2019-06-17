Директор астраханской школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
- РИА Новости
«Не прошла скан его работа. У него была обыкновенная чёрная гелевая ручка, он её покупал в магазине товаров, где всё продётся для ЕГЭ. Причём титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», — заявила Меланьина.
Она отметила, что и ручка была нормальной, и сканер работал.
Как рассказала директор школы, выпускнику предложили два варианта — он может переписать экзамен или же будут искать и проверять его работу.
«Мы на его стороне», — добавила Меланьина.
Ранее Рособрнадзор назвал число удалений участников ЕГЭ из-за нарушений на первых экзаменах.
Также Newinform передавал, что Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ.