Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы Минэкономразвития

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, какие вопросы будет курировать его заместитель Михаил Бабич.
Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы Минэкономразвития
  • РИА Новости

«Начинаем мы с вопроса международной повестки. Все три основные контринтеграции, именно этим вопросом приоритетно будет заниматься Михаил Викторович», — сказал Орешкин журналистам.

По словам министра, первая контринтеграция — это Союзное государство России и Белоруссии.

«Вы знаете, что у нас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, о ней он знает не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту послом в Белоруссии», — цитирует Орешкина ТАСС.

Второй пункт интеграции касается ЕврАзЭС, подчеркнул министр, а третий — СНГ.

«Здесь тоже есть большой объём вопросов, нужно будет сейчас активно систематизировать ту повестку и, конечно же, сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперёд», — добавил он.

Ранее стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития страны.

В Кремле оценили это решение.

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