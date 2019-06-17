Орешкин назвал задачи Бабича на посту замглавы Минэкономразвития
- РИА Новости
«Начинаем мы с вопроса международной повестки. Все три основные контринтеграции, именно этим вопросом приоритетно будет заниматься Михаил Викторович», — сказал Орешкин журналистам.
По словам министра, первая контринтеграция — это Союзное государство России и Белоруссии.
«Вы знаете, что у нас в активной фазе находится обсуждение повестки исполнения союзного договора 1999 года. Сейчас Михаил Викторович активно подключится к этой работе, о ней он знает не понаслышке по своему предыдущему рабочему месту послом в Белоруссии», — цитирует Орешкина ТАСС.
Второй пункт интеграции касается ЕврАзЭС, подчеркнул министр, а третий — СНГ.
«Здесь тоже есть большой объём вопросов, нужно будет сейчас активно систематизировать ту повестку и, конечно же, сформулировать те основные направления, по которым мы будем двигаться вперёд», — добавил он.
Ранее стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития страны.
В Кремле оценили это решение.