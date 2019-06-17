В Кремле оценили назначение Бабича замглавы Минэкономразвития
- РИА Новости
Песков отметил, что в ведомстве бывший дипломат продолжит заниматься интеграционной тематикой.
«Здесь нет никаких противоречий: Бабич, собственно, во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой. Наверняка в министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей по распределению. На этот счёт вы можете справиться в самом министерстве», — сказал он.
По его словам, Бабич на новом посту сможет применить весь свой опыт для ускорения самых различных интеграционных процессов.
Ранее стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бабича заместителем министра экономического развития страны.
В апреле президент России Владимир Путин снял с должности Бабича и назначил на его место Дмитрия Мезенцева.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле довольны работой Бабича в Минске.