В Кремле довольны работой Бабича на посту посла в Белоруссии

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В Кремле довольны работой бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича, его будущее назначение не анонсируется. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле довольны работой Бабича на посту посла в Белоруссии
  • РИА Новости

Отзыв дипломата из Минска является кадровым решением главы государства, которое принимается в соответствии с целесообразностью, заявил он в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что за непродолжительный срок работы Бабича на посту посла было сделано достаточно много.

«Вы знаете, что вне зависимости от каких-то процессов отношения между Россией и Белоруссией сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство — это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.

В МИД отметили, что смену посла нельзя интерпретировать как «кризис».

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