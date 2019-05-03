В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что смену российского посла в Минске нельзя интерпретировать как «кризис». 
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
  • РИА Новости

«Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис», — приводит его слова РИА Новости.

Карасин добавил, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнёрства.

«Они союзнические, мы с белорусами живём в Союзном государстве, думаем, как углублять интеграцию, работа ведётся», — подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что необходимо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Москвой и Минском. 

Ранее президент России снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на этот пост Дмитрия Мезенцева.

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