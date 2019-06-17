Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития страны.
Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — указывается в документе.

В конце апреля президент России Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на его место Дмитрия Мезенцева.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле довольны работой Бабича в Минске.

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