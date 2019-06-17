Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — указывается в документе.
В конце апреля президент России Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на его место Дмитрия Мезенцева.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле довольны работой Бабича в Минске.