Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — указывается в документе.

В конце апреля президент России Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на его место Дмитрия Мезенцева.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле довольны работой Бабича в Минске.