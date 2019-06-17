Голунов связал своё задержание с профессиональной деятельностью

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT, что связывает своё задержание с собственной профессиональной деятельностью.

«Я это связываю, скорее, со своей профессиональной деятельностью. Потому что наркотики — это какая-то довольно абсурдная история для меня, потому что у меня не было никогда в жизни опыта с наркотиками — ни с употреблением, ни с хранением, ни тем более со сбытом», — сказал он.

Голунов добавил, что он всё ещё не исключает версии, согласно которой всё произошедшее является случайностью, однако она всё же сомнительна, учитывая тот факт, что расследование в отношении него велось длительное время.

«Вероятно это связано с моей профессиональной деятельностью. Вероятно, это связано либо с заметками, которые выходили, либо с заметками, которые готовились», — сказал он.

По его словам, в последнее время он занимался темой похоронного бизнеса в Москве и связями силовиков с данным вопросом. Соответствующий материал он отдал редактору за два часа до задержания.

Полная версия интервью — в материале RT.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.