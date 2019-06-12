Патрушев прокомментировал ситуацию с делом Голунова

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», — заявил Патрушев, отвечая на вопрос о возможной причастности сотрудников спецслужб к делу против журналиста.

Ранее стало известно о прекращении уголовного преследования в отношении Голунова, который был задержан в центре Москвы 6 июня. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

В Следственном комитете России пообещали установить все обстоятельства задержания Голунова.