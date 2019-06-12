Патрушев прокомментировал ситуацию с делом Голунова

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА Новости.
Патрушев прокомментировал ситуацию с делом Голунова
  • РИА Новости

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», — заявил Патрушев, отвечая на вопрос о возможной причастности сотрудников спецслужб к делу против журналиста.

Ранее стало известно о прекращении уголовного преследования в отношении Голунова, который был задержан в центре Москвы 6 июня. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

В Следственном комитете России пообещали установить все обстоятельства задержания Голунова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить