Песков заявил, что важно дождаться итогов следствия после дела Голунова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо окончательных решений относительно необходимости проведения реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет, важно дождаться результатов расследования после дела журналиста Ивана Голунова.
Песков заявил, что важно дождаться итогов следствия после дела Голунова
  • РИА Новости

«Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, свидетельствует ли дело Голунова о назревшей необходимости в реформе.

Он заявил, что важно прежде всего дождаться итогов расследования, организованного после ситуации с журналистом.

«Главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведётся Следственным комитетом, что тоже немаловажно», — отметил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также прокомментировал ситуацию с журналистом.

11 июня стало известно, что уголовное преследование в отношении Голунова было прекращено.

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