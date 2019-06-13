Песков заявил, что важно дождаться итогов следствия после дела Голунова
- РИА Новости
«Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, свидетельствует ли дело Голунова о назревшей необходимости в реформе.
Он заявил, что важно прежде всего дождаться итогов расследования, организованного после ситуации с журналистом.
«Главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведётся Следственным комитетом, что тоже немаловажно», — отметил Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также прокомментировал ситуацию с журналистом.
11 июня стало известно, что уголовное преследование в отношении Голунова было прекращено.