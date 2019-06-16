Голунов рассказал о готовности нести пользу обществу

Журналист Иван Голунов рассказал RT, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу, и отметил, что удивляется, когда его узнают на улице.

«У меня большое, конечно, желание внутреннее — вернуться назад и сделать вид, что этого ничего не было, чтобы иметь возможность спокойно ездить в метро и заниматься своей работой», — сказал он.

Голунов добавил, что «если может быть полезен, то будет это делать».

«Просто так побежать и говорить: «Я тот самый Иван Голунов, давайте я отведу вас в новый мир» — это как-то совсем не про меня», — подчеркнул он.

Как рассказал журналист, его узнают на улице и ему пришлось купить у дворника «кепку за 500 рублей и надеть защитные очки».

«Когда ты оказываешься в каком-то дружественном месте и тебя узнают, кажется, что окей, но когда ты стоишь просто на улице и куришь, и к тебе подходят и спрашивают: «Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели» — это вызывает удивление», — добавил Голунов.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков. Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

После прекращения дела в отношении него Голунов отметил, что намерен продолжить заниматься расследованиями, в том числе в сфере похоронного бизнеса.

Подробнее — в материале RT.