Полиция завела дело о поджоге из-за пожара в селе около Чемодановки

Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки. Оно находится около населённого пункта Чемодановка, где ранее произошла массовая драка с гибелью человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания деревянного дома, расположенного в селе Лопатки Бессоновского района, по ч. 2 ст. 167 УК России», — указывается в заявлении.

По данным полиции, фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточняет агентство, в селе Лопатки на улице Песочная вечером 15 июня сгорел дом площадью 150 кв. м., а также деревянные надворные постройки.

Ранее сообщалось, что между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице утром 14 июня.

Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат СК России.