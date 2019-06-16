В сети появилось видео с места ДТП в Воронежской области
Видео опубликовано на сайте газеты «Известия».
Ранее источник в экстренных службах Воронежской области сообщил, что 10-летняя девочка, пострадавшая в ДТП, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, у ребёнка черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, подозрение на перелом голеней.
Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.