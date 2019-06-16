В сети появилось видео с места ДТП в Воронежской области

В сети появилось видео с места аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, которая произошла вечером 15 июня в Острогожском районе Воронежской области. Жертвами ДТП стали восемь человек.

Видео опубликовано на сайте газеты «Известия». Ранее источник в экстренных службах Воронежской области сообщил, что 10-летняя девочка, пострадавшая в ДТП, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у ребёнка черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, подозрение на перелом голеней. Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.