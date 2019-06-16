В сети появилось видео с места ДТП в Воронежской области

Короткая ссылка
В сети появилось видео с места аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, которая произошла вечером 15 июня в Острогожском районе Воронежской области. Жертвами ДТП стали восемь человек.

Видео опубликовано на сайте газеты «Известия».

Ранее источник в экстренных службах Воронежской области сообщил, что 10-летняя девочка, пострадавшая в ДТП, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, у ребёнка черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, подозрение на перелом голеней.

Вечером 15 июня на автодороге Хохол — Острогожск под Воронежем произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить