В МВД прокомментировали ДТП под Воронежем
По её словам, вечером 15 июня в Бобровском районе области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter.
В результате инцидента семь человек погибли, ещё двое пострадали.
Как уточняет РИА Новости, одной из пострадавших является несовершеннолетняя девочка.
Ранее сообщалось о ДТП под Воронежем.
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать выезд водителя Ford Focus на встречную полосу в попытке обогнать двигавшиеся впереди автомобили.
Также URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.