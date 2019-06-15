В МВД прокомментировали ДТП под Воронежем

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова прокомментировала ДТП в регионе, жертвами которого стали семь человек.

По её словам, вечером 15 июня в Бобровском районе области произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter.

В результате инцидента семь человек погибли, ещё двое пострадали.

Как уточняет РИА Новости, одной из пострадавших является несовершеннолетняя девочка.

Ранее сообщалось о ДТП под Воронежем. 

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать выезд водителя Ford Focus на встречную полосу в попытке обогнать двигавшиеся впереди автомобили.

Также URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.

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