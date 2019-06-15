В экстренных службах уточнили число погибших в ДТП под Воронежем
«На автодороге Хохол — Острогожск столкнулись два автомобиля — Ford Focus и Volkswagen Transporter. В автомобиле Ford был только водитель, во второй машине ехали шесть человек», — указал собеседник агентства.
По его словам, погибли все граждане, находившиеся в двух автомобилях.
По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.
Ранее сообщалось о пяти погибших и двух пострадавших в результате ДТП в Воронежской области.
Также URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.