В экстренных службах уточнили число погибших в ДТП под Воронежем

Семь человек погибли в результате столкновения двух машин в Острогожском районе Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя в экстренных службах региона.

«На автодороге Хохол — Острогожск столкнулись два автомобиля — Ford Focus и Volkswagen Transporter. В автомобиле Ford был только водитель, во второй машине ехали шесть человек», — указал собеседник агентства.

По его словам, погибли все граждане, находившиеся в двух автомобилях.

По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, совершая обгон.

Ранее сообщалось о пяти погибших и двух пострадавших в результате ДТП в Воронежской области.

Также URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.