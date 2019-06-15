Жертвами ДТП под Воронежем стали пять человек

Пять человек погибли, ещё двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В Воронежской области в Острогожском районе близ села Оськино столкнулись два автомобиля — Ford Focus и Volkswagen Transporter, пострадали семь человек, пять из них погибли», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в результате столкновения автобуса и иномарки погибли четыре человека.

Также URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.