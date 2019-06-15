Жертвами ДТП под Воронежем стали пять человек
- РИА Новости
«В Воронежской области в Острогожском районе близ села Оськино столкнулись два автомобиля — Ford Focus и Volkswagen Transporter, пострадали семь человек, пять из них погибли», — уточнил собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что в Воронеже в результате столкновения автобуса и иномарки погибли четыре человека.
Также URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.