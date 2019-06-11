В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
«За рулём находился блогер Болт. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — указано в сообщении.
Указывается, что ДТП произошло на 68 км трассы М4 «Дон».
Как информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью, мотоцикл BMW столкнулся с двигавшимся впереди легковым автомобилем Fiat.
«В результате ДТП мужчина 1985 г. рождения, управлявший мототранспортным средством, от полученных телесных повреждений скончался», — заявили в МВД.
Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.