В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

В Московской области в результате ДТП погиб российский мотоблогер Артём Болдырев, известный под прозвищем Болт. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные сообщества «МотоМосква» в соцсети «ВКонтакте».

«За рулём находился блогер Болт. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — указано в сообщении. Указывается, что ДТП произошло на 68 км трассы М4 «Дон». Как информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью, мотоцикл BMW столкнулся с двигавшимся впереди легковым автомобилем Fiat. «В результате ДТП мужчина 1985 г. рождения, управлявший мототранспортным средством, от полученных телесных повреждений скончался», — заявили в МВД. Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.