Источник рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП под Воронежем

Пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия под Воронежем 10-летняя девочка госпитализирована, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Девочка благополучно доставлена в детскую областную клиническую больницу №2. Она пришла в сознание, назвала, как её зовут, возраст. Сейчас её осматривают, состояние предварительно оценивается скорее как средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, у несовершеннолетней черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, есть подозрение на перелом голеней.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова заявила, что жертвами ДТП с участием двух автомобилей в регионе стали восемь человек.

Кроме того, URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.