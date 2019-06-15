Источник рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП под Воронежем
«Девочка благополучно доставлена в детскую областную клиническую больницу №2. Она пришла в сознание, назвала, как её зовут, возраст. Сейчас её осматривают, состояние предварительно оценивается скорее как средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, у несовершеннолетней черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, есть подозрение на перелом голеней.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова заявила, что жертвами ДТП с участием двух автомобилей в регионе стали восемь человек.
Кроме того, URA.RU передавало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.